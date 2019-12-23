ФИФА назвала лучшего игрока Клубного чемпионата мира
Форвард победителей Мохамед Салах стал лучшим футболистом турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.
Накануне «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.
В финале «красные» в дополнительное время сломили сопротивление бразильского «Фламенго» – 1:0.
Египтянин провел все два матча на турнире, в которых отметился одной голевой передачей.
«Серебряный мяч» турнира получил Бруну Энрике из «Фламенго», а «Бронзовый мяч» достался капитану «Аль-Хиляля» Карлосу Эдуардо.
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