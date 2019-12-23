С 2020 года военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык
Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина. Руководство ВСУ считает это приблизит украинскую армию к стандартам НАТО.
В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.
«Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений», – сказал Наев.
По его словам, изучение английского языка – один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.
Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе. «Преимущество будет предоставляться тому офицеру или сержанту, который знает английский», – отметил Наев.
Новости по теме
18% украинцев владеют английским языком на уровне intermediate.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Владимиру Замане в виде содержания под стражей на один месяц – до 27 марта.
Угрозу оперативно ликвидировали, и пожар удалось предотвратить. Начались первоочередные следственные действия правоохранительных органов.