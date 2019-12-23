Подготовка украинских спортсменов к Олимпиаде-2020 оказалась под угрозой срыва

Президенты национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта обратились к руководству страны с открытым письмом.

Открытое письмо адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В письме отмечается, что именно сейчас подготовка к Олимпийским играм-2020 вошла в завершающую стадию, во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва», – говорится в документе.

«Уже сейчас в федерациях возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов», – сказано в заявлении.

Национальные федерации просят руководство страны выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством.

Под письмом подписались президенты Федерации баскетбола Михаил Бродский, Федерации хоккея Анатолий Брезвин, Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул, Федерации регби Евгений Баженков, а также Федерация бокса Украины.

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