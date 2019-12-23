Порошенко требует срочно созвать СНБО из-за газовых соглашений с Россией
Уже известно о пяти компаний, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и эти соглашения являются «исключительно политическими, а не коммерческими».
«Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ – «Интерфакс», «Лига», и от российских – «Эхо Москвы» и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок. Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты – политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины», – заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».
«Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ», – заявил лидер «Европейской солидарности».
«Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те «красные линии», о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», – сказал Порошенко.
Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа. «Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком», – отметил он.
Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.
«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», – подчеркнул пятый Президент Украины.
«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», – пояснил он.
Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях – Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов, добавил он.
«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», – отметил он.
При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год – те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».
Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», – сказал он.
«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража – вы не имеете права возвращаться к ним», – констатировал Порошенко.
Новости по теме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в среду в Страсбурге.
Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом очередное уголовное производство Государственного бюро расследований.
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.