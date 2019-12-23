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Главная » Мир » Общество
08:27 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Керченский пролив более суток перекрыт из-за приезда Путина

В связи с ожидаемым участием президента РФ Владимира Путина в открытии железнодорожной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму движение проливом было перекрыто в течение всего дня 22 декабря.

Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

«Мониторинговая группа» Института Черноморских стратегических исследований, редакции и «Майдана иностранных дел» сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд «, – написал Клименко.

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Тэги: керченский пролив

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