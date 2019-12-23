Германия пыталась предотвратить санкции против Северного потока-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2″.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Издание ссылается на послание МИД ФРГ, которое было направлено представителям правительства США всего за несколько часов до подписания в пятницу президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2″ и «Турецкий поток».

В документе власти ФРГ указывали на то, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и что меры против «Северного потока – 2″ тем самым, с точки зрения Берлина, нецелесообразны.

«Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14:00″, – приводит газета выдержки из послания. В МИД ФРГ на запрос газеты уточнили, что в пятницу были достигнуты «рамочные договоренности», а «конкретный договор по транзиту должен последовать до конца года».

Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг переговоров между Москвой и Киевом, также утверждает, что санкции США «поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России» и что готовность «Газпрома» выплатить 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража связана якобы именно с введением Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока – 2″. «Без санкций они(Газпром) бы никогда не согласились на реализацию вердикта», – сообщил источник Bild.

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