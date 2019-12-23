На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».
Путин посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общества. Перед ней инженерное подразделение Балтийского флота очистило остров и прилегающее к нему морское дно от взрывоопасных предметов, рассказал Носатов.
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал. Все мины были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники, добавил он.
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