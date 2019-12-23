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Главная » Мир » Происшествия
10:42 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Путин посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общест­ва. Перед ней инженерное подразделение Балтийского флота очистило остров и прилегающее к нему морское дно от взрывоопасных предметов, рассказал Носатов.

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обу­хов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал. Все мины были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники, добавил он.

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Тэги: Владимир Путин, Балтийское море

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