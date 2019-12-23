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08:36 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российские врачи объяснили, в чем опасность манной каши

Приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в «настоящую калорийную бомбу». Кроме того, в этой каше нет практически никаких полезных веществ.

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ объяснила, что манная крупа легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов. В результате приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в «настоящую калорийную бомбу», отметила специалист. Шакирова добавила, что опасность манной каши заключается также в том, что она может стать причиной нарушения выведения из организма кальция из-за фитиновой кислоты.

В свою очередь, диетолог Марина Макшина пояснила, что фитиновая кислота усложняет усвоение организмом магния, цинка и железа и усиливает выведение кальция, поэтому у человека могут развиться кариес и остеопороз.

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Тэги: продукты питания, манная каша, полезные вещества

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