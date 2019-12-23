Американка на автомобиле сбила 14-летнюю девочку, потому что та была из Мексики
В США женщину, которая на автомобиле переехала девушку, обвиняют в попытке убийства. По словам задержанной, она сделала это, потому что девочка «была мексиканкой».
Инцидент произошел в городке Клайв, штат Айова. Задержанную зовут Николь Мари Пул Франклин.
Правоохранители говорят, что жертве наезда 14 лет. Она получила многочисленные травмы.
«Следователи пришли к выводу, что наезд был умышленным, это не случайность», – говорится в заявлении правоохранителей.
По словам главы полиции города Клайв Майкла Уэнэмы, он был шокирован признанием задержанной: «Франклин заявила следователям, что наехал на девушку, потому что, по ее словам, та была мексиканкой. Во время разговора она также неоднократно допускала пренебрежительные высказывания в адрес латиноамериканцев».
«Хочу сказать, что в нашем сообществе не место подобным проявлениям ненависти и жестокости», – добавил начальник полиции.
42-летнюю Франклин обвиняют в попытке убийства, но правоохранители планируют выдвинуть ей обвинение в совершении преступлении на почве ненависти. Женщине установили залог в сумме миллиона долларов.
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