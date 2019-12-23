Девочка из Лондона обнаружила в рождественской открытке послание из китайской тюрьмы
«Мы узники-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите об этом правозащитные организации».
В воскресенье газета Sunday Times опубликовала статью, где рассказала про шестилетнюю девочку из Лондона, которая обнаружила в пакете с открытками тайное послание от узников китайской тюрьмы.
«Мы узники-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите об этом правозащитные организации».
Представитель компании Tesco заявил, что в случае, если эта информация подтвердится, то китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing исключат из списка производителей, с которыми сотрудничает торговая сеть.
«Мы были поражены этими сообщениями, сразу же приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование».
В компании говорят, что завод, о котором идет речь, проходил аудиторскую проверку в ноябре, и тогда никаких признаков эксплуатации заключенных не обнаружили.
В найденной листовке также содержится просьба связаться с Питером Хамфри – журналистом, который сам отсидел в тюрьме Цинпу. Он попал туда по сфабрикованным обвинениям, которые, по его словам, никогда не рассматривались судом.
После того, как родители девочки связались с журналистом через LinkedIn, он вышел на контакт с двумя другими бывшими узниками Цинпу и те подтвердили, что там практикуется принудительный труд на различных предприятиях.
Хамфри, который впоследствии написал статью в Sunday Times, рассказал, что цензура писем, которые присылают узники тюрьмы Цинпу, усилилась и ему стало не просто связываться с ними.
Это не первый случай, когда вместе с товарами, которые продаются на Западе, туда попадают послание от китайских заключенных, которые их производят.
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