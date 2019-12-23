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Главная » Украина » Общество
12:41 23 Декабря 2019 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Для обмена пленными согласована только одна группа людей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас согласована одна группа людей, которая готова к обмену.

В интервью Укринформу министр рассказал, что для того, чтобы забрать всех удерживаемых необходимо доработать списки.

«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — отметил Пристайко.

По его словам, координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками для обмена.

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Тэги: обмен пленными

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