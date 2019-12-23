Для обмена пленными согласована только одна группа людей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас согласована одна группа людей, которая готова к обмену.
В интервью Укринформу министр рассказал, что для того, чтобы забрать всех удерживаемых необходимо доработать списки.
«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — отметил Пристайко.
По его словам, координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками для обмена.
Новости по теме
Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.
Экс-президент Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма прокомментировал провал переговоров по обмену пленными.
Переговорщикам не удалось согласовать списки удерживаемых лиц для обмена до конца года.