Издание The Guardian хотело взять интервью у директора Facebook Марка Цукерберга, однако тот отказался разговаривать.

Поэтому журналисты создали виртуального клона по имени Цукербот (Zuckerbot) и пообщались с ним, пишет газета.

Нейросеть, с которой общались репортеры, разработала студия Botnik, Ее предыдущее творение ранее создало книгу «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело как большая куча пепла».

Нейросеть Цукербот обучили на публичных выступлениях и интервью главы Facebook за последние три года. Всего в словарь вошло 200 000 слов. Далее программисты Botnik «скормили» вопросы изданий The Guardian и Observer своему алгоритму, чтобы сгенерировать ответы.

Привет, Марк, спасибо, что согласился поговорить с The Guardian. Давай сразу обратимся к вопросам. Ты выступил с речью в этом году о том, как важно, что Facebook дает людям выразить свое мнение. Как Facebook дает людям выразить свое мнение, Марк?

Цукербот: Сначала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы помогаете в моей миссии. Цель Facebook в том, чтобы собрать всех людей в интернете в одну «цифровую комнату». Суть в рекламных долларах людям, которые платят, чтобы иметь возможность платить. Мы верим в то, что строим платформу на $8 млрд, для выражения мнения отцами, которые хотят выпить кофе.

Ты считаешь, что Facebook сделал мир лучше?

Facebook – это более веселая версия меня. Я выступаю за людей и, эмм…, твёрдо верю в потребление баскетбола. Друзья, мы можем добиться большего, чем блокировка ложной информации и танцы на воздухе. Я хочу запечатлеть хорошие новости здесь в Калифории: люди кликают в Фейсбуке до тех пор, пока не полюбят его.

Что бы ты сделал, если бы кто-нибудь показал неоспоримые доказательства того, что Facebook плох для мира?

Вот в чем я могу вас уверить: если вы думаете, что Facebook — это сила для Facebook, вами будут управлять в офлайне, и ваши друзья помогут вам убрать плохую речь из вашего любимого контента.

В этом году многие задумались о том, как Facebook влияет на демократию. Ты веришь в демократию?

Я верю в мечту о целях и надежде. Я на самом деле верю, что это для каждого вдохновляюще стать предпринимателем. Относительно себя я верю, что являюсь посредником между людьми и будущим интернета.

В этом году много говорили о миллионерах. Как ты считаешь, миллионеры должны существовать?

Я намного больше, чем огромная сумма денег. Я также много других вещей, что означает, что, если я перестану существовать, то никто не проследит за тем, чтобы у нас был этот компьютер для выполнения всего – от управления до исследований. Это такой интернет для меня? Такой интернет для всех? Думаю, мы решим это в будущем.

О чем ты говорил с Трампом на вашем тайном ужине?

Разве что-нибудь бывает защищенным? Разве что-нибудь бывает тайным? Знаете что? Ответ очевидный – возможно. Или может нет. Я собираюсь сказать вам в лицо тихие слова, так же как я сделал с ним и с Конгрессом. Вы не можете ожидать от меня того, что я раскрою вам тайну, которую не разделил с ним, но я уверен, что у нас одинаковые возможности.

Facebook уже больше 15 лет. Ты задумывался, когда придумывал Facebook, находясь… Напомни, где ты был, когда придумал Facebook?

Я был в цифровом мире виртуальной реальности и начал исследовать небольшую комнату с большим количеством групп в Facebook. Я помню, как сидел в одной из них и решил сделать новый Facebook для людей, которые мне нравятся.

Как ты думаешь, кто несет ответственность за распространение ложной информации на твоем сайте?

Я не верю в Германию. Разве ее нужно проверять на достоверность фактов?

Скажи правду, ты планировал баллотироваться на пост президента?

Я обязан быть интересным для аудитории. Я не терплю, когда меня перебивают, и уверен, что я – снимок. Я действительно люблю принимать решения о людях. Наверное, я действительно играю на стороне людей.

Последний вопрос: мы можем тебе доверять?

Недавно я нашёл физическую табличку, которой потенциально может быть миллион лет. Она уже пассивно генерирует один миллион часов видеоконтента за ночь. Этому можно доверять.

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