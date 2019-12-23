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Главная » Украина » Общество
13:40 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы назвали Зеленского политиком года

Почти половина опрошенных в середине декабря 2019 года украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года в Украине.

Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг.

Зеленский как политик получил поддержку всех возрастных и региональных групп, отмечают аналитики. Каждый 10-й респондент считает политиком года Юрия Бойко из ОПЗЖ.

47% – Зеленский
10% - Юрий Бойко
9% - Дмитрий Разумков
8% - Юлия Тимошенко
7% - Петр Порошенко
6% - Виктор Медведчук
5% - Святослав Вакарчук, Олег Сенцов и Владимир Гройсман

Все симпатии:

Среди сторонников ЕвросолидарностиБатькивщины и ОПЗЖ лидеров этих сил чаще выбирали как «политиков года», чем Зеленского, но среди сторонников Голоса он получил больше голосов, чем лидер партии Вакарчук.

  • Опрос проведен 13-17 декабря 2019-го среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%.
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Тэги: Владимир Зеленский

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