Украинцы назвали Зеленского политиком года

Почти половина опрошенных в середине декабря 2019 года украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года в Украине.

Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг.

Зеленский как политик получил поддержку всех возрастных и региональных групп, отмечают аналитики. Каждый 10-й респондент считает политиком года Юрия Бойко из ОПЗЖ.

47% – Зеленский

10% - Юрий Бойко

9% - Дмитрий Разумков

8% - Юлия Тимошенко

7% - Петр Порошенко

6% - Виктор Медведчук

5% - Святослав Вакарчук, Олег Сенцов и Владимир Гройсман

Все симпатии:

Среди сторонников Евросолидарности, Батькивщины и ОПЗЖ лидеров этих сил чаще выбирали как «политиков года», чем Зеленского, но среди сторонников Голоса он получил больше голосов, чем лидер партии Вакарчук.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019-го среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%.

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