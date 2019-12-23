Во время стрельбы на Лубянке Путин смотрел концерт с директором ФСБ
Президент России Владимир Путин во время стрельбы в центре Москвы на Лубянке, которая произошла вечером 19 декабря, находился на концерте в Кремле вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Такие данные раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Они [Путин и Бортников] смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже через какие-то считанные минуты, они вышли оттуда», — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, произошедшее является проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна страна.
Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров напал на сотрудников ФСБ возле здания ведомства на Лубянке. Он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы. В перестрелке погибли два сотрудника ФСБ, пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Нападавшего застрелили.
Мотивы Манюрова по-прежнему неизвестны. Как рассказала его мать, он ненавидел сотрудников органов госбезопасности. По ее словам, он не был женат и не состоял в отношениях, свободное время уделял хобби — стрельбе.
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