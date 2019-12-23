Пенсионер развращал 5-летнего ребенка
Пенсионер развращал малолетнюю родственницу, о чем узнали родители девочки и сообщили в полицию.
В Кривом Роге 68-летнего пенсионера подозревают в развращении пятилетней девочки, которая оказалась его родственницей, сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 23 декабря.
Об инциденте сообщили в полицию родители ребенка. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних)», – рассказали в полиции и отметили, что педофилу теперь грозит до восьми лет лишения свободы.
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