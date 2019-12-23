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Главная » Украина » Происшествия
16:19 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пенсионер развращал 5-летнего ребенка

Пенсионер развращал малолетнюю родственницу, о чем узнали родители девочки и сообщили в полицию.

В Кривом Роге 68-летнего пенсионера подозревают в развращении пятилетней девочки, которая оказалась его родственницей, сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 23 декабря.

Об инциденте сообщили в полицию родители ребенка. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних)», – рассказали в полиции и отметили, что педофилу теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

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Тэги: ребенок, пенсионер, педофил, кривой рог

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