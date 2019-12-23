Цена на транзит газа через Украину будет установлена на 5 лет – РФ

На газовых переговорах было достигнуто соглашение о фиксированной цене за транзит газа на пять лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», – сказал Козак.

Как известно, в следующие пять лет Россия прокачает по украинской ГТС 225 миллиардов кубометров газа. Контракт может быть продлен на 10 лет.