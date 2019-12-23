Цена на транзит газа через Украину будет установлена на 5 лет – РФ
Тарифы на транзит российского газа будут увеличены, их определит регулятор, заявил ранее Оржель.
На газовых переговорах было достигнуто соглашение о фиксированной цене за транзит газа на пять лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.
«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», – сказал Козак.
Как известно, в следующие пять лет Россия прокачает по украинской ГТС 225 миллиардов кубометров газа. Контракт может быть продлен на 10 лет.
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Без транзита газа тарифы на газ в Украине могут подскочить почти до 11 тысяч за тысячу кубометров без НДС и услуг облгазов.
Изначально новый раунд переговоров планировался на конец ноября, но встреча откладывается на декабрь.
Транзит российского газа в Европу через Украину после истечения в 2019 году срока контракта с РФ сохранится, по крайней мере частично, так как Россия не сможет найти ему полноценной замены.