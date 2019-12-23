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Главная » Мир » Общество
17:44 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в истории человек с синдромом Дауна баллотируется в парламент

27-летний перуанец Брайан Рассел, родившийся с синдромом Дауна, стал мировой знаменитостью — он стал первым в истории «дауном», который борется за место в национальном парламенте.

О человеке, «творящем историю», рассказали Associated Press, New York Times и другие ведущие информационные агентства.

Брайан участвует в парламентских выборах в Перу как кандидат от небольшой правоцентристской партии. «Я чистый, честный и прозрачный человек», — говорит он, представляя себя как хорошую альтернативу коррумпированным политиканам. В стране, погрязшей в коррупции, эта кампания вызывает отклик у многих избирателей. «Он старается изо всех сил. «Нормальные» люди воруют, а этот — совсем другое дело», — цитируюет New York Times пенсионера, обещающего голосовать за Рассела.

Сын преподавательницы английского языка уже совершил один исторический прорыв — он стал первым в Перу выпускником университета с синдромом Дауна. Брайан считает себя способным преодолеть и новый барьер — стать законодателем и «голосом людей с его синдромом».

До прошлого года люди с синдромом Дауна в Перу имели ограниченную дееспособность: они могли заключать браки, наниматься на работу, голосовать и совершать банковские операции только с санкции опекуна. Год назад закон был изменен, и теперь перуанцы с инвалидностью по умственному развитию получили возможность реализовать свои гражданские права самостоятельно.

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