Белорусы отрапортовали о задержании россиян, пытавшихся сбежать в Европу

Белорусские пограничники сообщили о предотвращении двух попыток незаконного пересечения границы россиянами — в обоих случаях они направлялись в Европу.

Первый инцидент произошел 19 декабря в Свичловском районе Гродненской области на участке погранзаставы «Рыболы»: пограничники задержали двух мужчин 34 и 35 лет.

При себе у них были компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги, российские загранпаспорта и телефоны, на которые загрузили карты с маршрутами в Польшу. По словам задержанных, они хотели добраться до Франции, шенгенских виз у них не было.

Еще одного россиянина задержали 21 декабря в Гродненском районе возле погранзаставы «Брузги». Он также пытался бежать в Евросоюз. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

Всем троим грозит депортация и запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.

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