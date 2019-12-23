Половина россиян считает, что в этом году жить стало хуже

43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году, следует из результатов социологического опроса, проведённого «Левада-центром».

46% респондентов считают, что в сравнении с прошлым годом ухудшилась работа больниц и поликлиник.

Наибольшее же число негативных оценок вызывает у россиян состояние окружающий среды: в том, что за год оно стало хуже, уверены 49% опрошенных.

Лишь 13% заявили о том, что по сравнению с 2018 годом уровень жизни в России вырос.

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