Смертной казни ожидают пятеро обвиняемых в убийстве журналиста
В Саудовской Аравии пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, приговорили к смертной казни.
Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.
Еще троих приговорили к тюремным срокам, в общей сложности они проведут в заключении 24 года. Имена осужденных не раскрываются.
В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.
Журналиста Джамаля Хашогги убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В 2017 году он переехал из Саудовской Аравии в США, где писал колонки с критикой власти и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Новости по теме
Обвинение было основано на словах очевидца, который утверждал, что поэт в своих стихах проклинал Бога, пророка Мухаммеда и Саудовскую Аравию.
В основу обвинений легли показания свидетеля, утверждавшего, что Ашраф Файяд якобы проклинал Бога, пророка Мухаммеда и Саудовскую Аравию, а в стихах поэта содержатся атеистические идеи.
В Саудовской Аравии тем, кто попытается провезти Библию или другую религиозную литературу теперь, грозит смертная казнь …