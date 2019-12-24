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Главная » Мир » Общество
08:30 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Смертной казни ожидают пятеро обвиняемых в убийстве журналиста

В Саудовской Аравии пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, приговорили к смертной казни.

Об этом сообщил генеральный прокурор страны, передает Reuters.

Еще троих приговорили к тюремным срокам, в общей сложности они проведут в заключении 24 года. Имена осужденных не раскрываются.

В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления.

Журналиста Джамаля Хашогги убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В 2017 году он переехал из Саудовской Аравии в США, где писал колонки с критикой власти и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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Тэги: смертная казнь, Саудовская Аравия, Мухаммед бин Салман

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