РПЦ назвал украинского митрополита человеком 2019 года
По версии РПЦ человеком 2019 года стал глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Онуфрий.
Так считает председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Об этом сообщает Интерфакс-религия.
«Я бы назвал человеком года в этом году Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», – сказал иерарх на телеканале «Россия-24″, комментируя тот факт, что американский журнал «Тайм» назвал человеком 2019 года шведскую школьницу Грету Тунберг, активно выступающую в защиту экологии.
По мнению митрополита Илариона, предстоятель УПЦ МП – «выдающийся пастырь, которому удалось в сложнейшей ситуации провести Церковь через испытания.
«Речь идет о самом начале года, когда (Константинопольский) Патриарх Варфоломей выдал Томос об автокефалии раскольникам, когда оказывалось колоссальное давление на Украинскую Церковь для того, чтобы склонить ее к расколу, – пояснил архиерей. – Блаженнейший митрополит Онуфрий с честью прошел через все эти испытания, а вместе с ним очень консолидированно прошла через все эти испытания возглавляемая им Украинская Православная Церковь».
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