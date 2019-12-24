В «Слуге народа» по полочкам разложили, куда Нафтогаз потратит 3 миллиарда долларов от Газпрома
Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, рассказал как именно в «Нафтогазе» потратят три миллиарда долларов, которые получат от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом заявлении нардепа от «Слуги народа» передает «Громадське».
«Во-первых, у них (у «Нафтогаза» – Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – «Нафтогаз» это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета», – сказал Андрей Герус.
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