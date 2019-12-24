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06:44 24 Декабря 2019 0 Комментарии
В России во время испытаний упал истребитель
Истребитель упал в тайге в Хабаровском крае. Пострадавших нет.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться» – сказал представитель администрации Комсомольска-на-Амуре. Пилот травм не получил.
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Тэги: Россия, истребитель
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