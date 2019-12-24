Оказалось, что жуки могут поглощать разные виды пластика

Жуки Tenebrio и Tribolium (большой и малый мучные хрущаки) оказались способны поедать и переваривать пластик.

На это обратили внимание стэнфордские биологи, пишет Naked Science.

Жуки могут поглощать разные виды пластика, включая полистирол — продукт, который почти не поддается переработке и наносит вред природе. Ежегодно в окружающую среду выбрасываются десятки миллионов тонн этого токсичного материала.

лабораторных условиях ученые скармливали хрущакам кусочки пластика, чтобы выяснить, могут ли они усвоить его. Продукты переваривания на 90% выделялись через сутки после употребления и полностью — через двое суток.

Около половины поглощенной массы усваивалась организмом, другая выходила в виде крошечных полуразложившихся фрагментов. Отмечается, что пластик не нанес вреда ни самим хрущакам, ни белоногим тихоокеанским креветкам, которые питались жуками.

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