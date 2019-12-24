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Главная » Украина » Общество
09:15 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Почему украинцы положительно воспринимают Зеленского: версия эксперта

Популярность Зеленского за последние недели возросла.

В позитив сработала встреча в нормандском формате в Париже. Рейтинги президента несмотря на некоторое снижение, остаются выше, чем у всех его предшественников.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Президент Зеленский остается самым популярным политиком страны, намного опережая всех остальных. Зеленский показал свою решимость. Люди ценят волевых политиков, уверен эксперт.

Вопреки критике оказалось, что Зеленский очень назойливый и быстрый. Провел досрочные парламентские выборы. Пытается пробивать тему мира на Донбассе. Полгода добивался встречи в Париже – добился. Три месяца добивался освобождения моряков и политзаключенных – договорился,
– подчеркивает Владимир Фесенко.

Эксперт замечает, что важно: президента оценивают гораздо позитивнее, чем представителей его команды, руководство парламента, правительства.

Какие последние данные популярности президента Зеленского и других политиков? По данным опроса социологической группы «Рейтинг», последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем было по состоянию на конец ноября. Количество тех, кто недоволен работой президента уменьшилось – с 33 до 25%.

По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

  • Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.
  • Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.
  • Святослав Вакарчук – 28% и 59%.
  • Юрий Бойко – 23% и 58%.
  • Алексей Гончарук – 22% и 44%.
  • Юлия Тимошенко – 19% и 74%.

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Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

Кроме того, Владимир Зеленский стал политиком 2019 года . Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показателя в 10%.

Отметку в 5% всего одолели 9 человек:

  • Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;
  • Юрий Бойко (народный депутат, «Оппозиционная платформа – за жизнь») – 10%;
  • Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;
  • Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер «Батькивщины») – 8%;
  • Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;
  • Виктор Медведчук (народный депутат, «оппозиционная платформа-за жизнь») – 6%;
  • Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер «Голоса») – 5%;
  • Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;
  • Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%.

зеленський Политики года по версии украинцев / Инфографика 24 канал

Источник:
Тэги: зеленский

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