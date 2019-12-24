Чем верующие лучше атеистов
Исследования показывают, что люди склонны доверять атеистам меньше, чем верующим. Им зачастую приписывают дурные характеристики.
Некоторые психологи объясняют эти предрассудки тем, что атеисты напоминают верующим о неизбежности смерти.
Как выяснили американские ученые, атеистов подозревают еще и в неумении хранить верность одному партнеру. Исследователи попросили 336 человек поучаствовать в онлайн-эксперименте.
Им предложили сравнить два случайно подобранных профиля из дейтинг-приложения. Профили отличались только уточнением — религиозный человек на фото или атеист. Опрошенные отметили, что атеисты кажутся им менее романтичными и вовлеченными в отношения.
В следующем эксперименте приняли участие 445 человек. Им показали всё те же профили, но с дополнительной информацией: у одних было написано «хочет создать семью», у других — «хочет развлечься».
Тогда участники опроса обратили больше внимание на цель знакомства. Верующие и неверующие люди, которые искали партнера для серьезных отношений, вызывали больше доверия, чем «легкомысленные» кандидаты.
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