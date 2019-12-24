Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы от украинской стороны. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

При этом он не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

«Мы им всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели», – сказал Медведев в беседе с журналистами.

Премьер РФ подчеркнул, что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что». Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом «ни разу не разговаривал».

«С нынешним премьером у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста», – сказал Медведев.

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