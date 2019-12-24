В ПЦУ рассказали, почему не следует переносить празднование Рождества
Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.
Член синода Православной церкви Украины, глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарной реформе в ПЦУ.
По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.
«Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями «удвоения празднования») потенциально законсервируют в Московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед», – написал архиепископ Евстритий на своей странице.
По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.
Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня.
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