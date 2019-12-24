В Украине установили самую глубоководную елку в Европе

На дне Новониколаевского карьера в Днепропетровской области дайверы установили подводную елку. Новогоднее деревце поставили на глубине 45 метров.

Это новогоднее деревце сейчас является самым глубоководным в Европе. Елка празднично одетая и даже украшена электрической гирляндой. Опускали елку пятеро опытных дайверов.

Один из инициаторов проекта, инструктор по дайвингу Андрей Воробьев рассказал, что елку установили на 45-метровой глубине.

«Опускались под воду этого дня десять дайверов, но ставили елку пятеро: на такую глубину обычный дайвер-турист не погружается. Погружались профессионалы. Елка стала идеально. Открыли шампанское, символически пригубили. Один из наших дайверов разбирается в электронике и электричестве – он позаботился о гирлянде, которая светилась, на специальных аккумуляторах. Однако высокое давление, к сожалению, и гирлянда не выдержала под водой», – сказал Андрей Воробьев.

Новониколаевский карьер – бывший гранитный карьер, затопленный водой после завершения выработок.

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