В Украине установили самую глубоководную елку в Европе
На дне Новониколаевского карьера в Днепропетровской области дайверы установили подводную елку. Новогоднее деревце поставили на глубине 45 метров.
Это новогоднее деревце сейчас является самым глубоководным в Европе. Елка празднично одетая и даже украшена электрической гирляндой. Опускали елку пятеро опытных дайверов.
Один из инициаторов проекта, инструктор по дайвингу Андрей Воробьев рассказал, что елку установили на 45-метровой глубине.
«Опускались под воду этого дня десять дайверов, но ставили елку пятеро: на такую глубину обычный дайвер-турист не погружается. Погружались профессионалы. Елка стала идеально. Открыли шампанское, символически пригубили. Один из наших дайверов разбирается в электронике и электричестве – он позаботился о гирлянде, которая светилась, на специальных аккумуляторах. Однако высокое давление, к сожалению, и гирлянда не выдержала под водой», – сказал Андрей Воробьев.
Новониколаевский карьер – бывший гранитный карьер, затопленный водой после завершения выработок.
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