Згрязнение воздуха в Киеве опасно для здоровья, – исследование

Уровень озонового загрязнения воздуха в столице стабильно превышает гранично допустимые концентрации. Об этом говорят данные научного исследования.

Мониторинг показателей озона уже десять лет является одним из обязательных и приоритетных в странах ЕС. В Украине этот загрязнитель воздуха не отслеживался вообще. Первое научное исследование по определению граничных концентраций озона в приземном слое атмосферного воздуха в столице провела лаборатория качества воздуха Института общественного здоровья имени Марзеева НАМНУ.

Учёные проводили замеры в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимого норматива, или сильно превышали его (1-1,7 ГДК).

«Эти показатели превышают действующий в Украине норматив в 25 случаях, европейский норматив – в каждом случае из проанализированных», – пояснили в лаборатории, проводившей исследование.

Такие уровни концентрации озона существенно влияют на состояние здоровья населения, обуславливая рост дополнительный случаев смерти на 5-9%, говорится в сопроводительной части исследования киевского воздуха.

Авторы исследования также подчёркивают необходимость введения постоянного мониторинга озонового загрязнения в Украине и информирования населения о его результатах.

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