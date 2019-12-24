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Главная » Украина » Религия
00:01 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине уже отмечают Рождество

Официальный выходной на Католическое Рождество – 25 декабря в Украине уже действует два года.

Закон об официальном выходном на Католическое Рождество 25 декабря в Украине вступил в действие со 2 декабря 2017 года. В связи с этим, в этом году тоже выходной. До этих нововведений, праздничным днем было только 7 января, когда христиане отмечают Рождество по юлианскому календарю.

Ежегодно римо-католики всего мира и большинство протестантов 25 декабря празднуют Рождество, и не исключение, что в ближайшие годы эта традиция перейдет и в Украину.

Так, в этом году Волынская епархия ПЦУ заявила о праздновании Рождество по двум стилям, 25 декабря и 7 января соответственно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы епархии.

25 декабря, в 10.00 рождественскую службу по новоюлианскому календарю в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

«Начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии прихода в мир Спасителя и на периоде — от 25 декабря по 7 января», — заявил митрополит Михаил.

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Тэги: Рождество, Протестанты, католики

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