В России журналистку заставили уволиться из-за неправильного вопроса Путину
Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Путина. Якобы местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская.
Она попросила президента подключить федеральный ресурс к строительству моста через Обь. Однако ранее в регионе ей согласовали другой вопрос: о перспективах развития железнодорожной магистрали.
Еще одной причиной называют публикацию в Facebook, которую сделала журналистка. Она выложила фотографию Путина и написала: «Не вижу ботокса и филеров. Выглядит на свои». Позже она удалила пост.
Власти автономного округа отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию. Это же она сама подтвердила агентству «РИА Новости».
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