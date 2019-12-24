НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
08:43 24 Декабря 2019 Просмотров 427   КомментариевКомментарии

В России журналистку заставили уволиться из-за неправильного вопроса Путину

Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Путина. Якобы местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская.

Она попросила президента подключить федеральный ресурс к строительству моста через Обь. Однако ранее в регионе ей согласовали другой вопрос: о перспективах развития железнодорожной магистрали.

Еще одной причиной называют публикацию в Facebook, которую сделала журналистка. Она выложила фотографию Путина и написала: «Не вижу ботокса и филеров. Выглядит на свои». Позже она удалила пост.

Власти автономного округа отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию. Это же она сама подтвердила агентству «РИА Новости».

Источник:
Тэги: Путин, телевидение, журналисты, пресс-конференция

Новости по теме

Съемочную группу российского НТВ не пропустили в Украину

НТВ планировала сделать репортаж о результатах расследования убийства Павла Шеремета, газовые переговоры и обещанный обмен пленными.

Скандально известного журналиста оттаскали за уши в эфире ток-шоу

Украинского журналиста Руслана Коцабу назвали «агентом ФСБ» в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов».

Бывший гендиректор российского НТВ покончил с собой в Испании

В Испании найден мертвым медиаменеджер, бывший гендиректор и один из создателей телеканала НТВ Игорь Малашенко.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы