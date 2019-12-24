УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал рейтинг лучших клубов в истории главного еврокубка – Лиги чемпионов УЕФА.
В рейтинге оценивались выступления команд с 1955 по 2019 год, включая матчи квалификации и плей-офф. За победу клубу начислялось два очка, за ничью – одно.
Лучшим клубом в стал мадридский «Реал» (600 очков), в коллекции которого 13 трофеев Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. В первую тройку также вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).
Украину в этом рейтинге представляют шесть клубов. Самые высокие показатели у двойки лидеров нынешнего чемпионата. «Динамо» занимает 11-е место, поднявшись по сравнению с декабрем 2018 года на одну позицию. «Киевляне» имеют в активе 246 очков. «Шахтер» занимает 32-е место из 132-ю баллами.
Лучшим среди российских клубов оказался московский «Спартак», который набрал 111 очков и занял 34-е место.
Новости по теме
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» принимал «Аталанту». Донецкий клуб потерпели поражение 0:3 и завершили свои выступления в турнире.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле разгромил бельгийский «Генк» – 4:0.
Первый гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии» (3:1) признан лучшим на прошедшей игровой неделе.