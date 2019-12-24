Составили список главных спортивных злодеев десятилетия
В Австралии составили список главных злодеев десятилетия из мира спорта.
Австралийская газета The Herald Sun опубликовала список главных злодеев десятилетия из мира спорта. Как сообщает портал Sports.ru, его возглавил бегун-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус, который в 2017 году был осужден за убийство своей девушки модели Ривы Стинкамп.
Вторую строчку в списке занял теннисный инфант террибль из Австралии Ник Кириос, оштрафованный на 113 000 долларов за неспортивное поведение на корте, после турнира в Цинциннати условно отстраненный на 16 турнирных недель с полугодовым испытательным сроком.
Дополнил первую тройку американский футболист Аарон Эрнандес. В 2015 году он был пожизненно осужден за убийство игрока, который встречался с сестрой его невесты, в 2017-м – оправдан по делу о другом двойном убийстве. Покончил с собой в тюрьме в 2017 году.
Далее в списке главных спортивных злодеев десятилетия значатся:
4. Дэвид Уорнер (крикет). В 2018 году вместе со Стивом Смитом и Кэмероном Бэнкрофтом был пойман на жульничестве во время матчей в Южной Африке.
5. Конор Макгрегор (MMA). В 2017-м пытался бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском пабе, в 2018-м – напал на автобус Хабиба Нурмагомедова.
6. Йозеф Блаттер (футбол). Президент ФИФА был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала.
7. Сунь Ян (плавание). В 2018-м молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.
8. Флойд Мэйвезер-младший (бокс). В 2012-м был осужден по обвинению в домашнем насилии.
9. Алекс Родригес (бейсбол). Был обвинен в приеме стероидов, дисквалифицирован за запрещенные препараты, а затем – за употребление наркотиков.
10. Луис Суарес (футбол). С 2010 года трижды кусал соперников – Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини. Некоторые из его жертв впоследствии стали кусаться сами.
Новости по теме
Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус пытался покончить с собой в тюрьме, где он отбывает наказание за убийство подруги.
Оскар Писториус приговорен к пяти годам тюремного заключения за непредумышленное убийство подруги Ревы Стенкамп. После оглашения приговора Писториус разрыдался.
Две крупные компании больше не будут сотрудничать с Оскаром Писториусом – производитель спортивного снаряжения Oakley и компания Nike.