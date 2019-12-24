Названы самые надежные автомобили 2019 года
Рейтинг самых надежных автомобильных марок, который публикует издание Consumer Reports, в этом году возглавил Lexus.
Далее идут Mazda и Toyota, которые занимают традиционно высокие позиции в рейтинге Consumer Reports. Сообщается также, что в нынешнем году некоторые марки, такие как Chrysler, Dodge, Infiniti и Mini, заметно улучшили свои позиции с прошлого года. Volkswagen и Acura, наоборот, опустились на несколько пунктов вниз.
Как отмечают в Consumer Reports, причина заключается в том, что у внедорожников Volkswagen Atlas и Tiguan еще в прошлом году были выявлены технические проблемы, также до сих пор обнаруживаются дефекты и у Acura MDX. Еще у нескольких марок – Audi, BMW и Subaru – позиции в рейтинге также сильно сократились за последний год.
Уточняется, что модельная линейка Lexus набрала в рейтинге 80 баллов из 100. При этом самым надежным автомобилем, как показало исследование экспертов, в этом году стал кабриолет Mazda MX-5 Miata.
Марка Toyota, которая в рейтинге прошлого года занимала первое место, переместилась на третью позицию. Четвертое место занял Porsche, а пятое – бренд Genesis. В топ-10 самых надежных брендов, по версии Consumer Reports, остальные места заняли Hyundai, Subaru, Dodge, Kia и MINI.
Индекс надежности высчитывается на основе показателей надежности автомобилей всего модельного ряда марки, уточняют эксперты издания. Средний показатель обычно попадает в промежуток от 41 до 60 баллов.
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