Реформа прожиточного минимума: станет ли жизнь бедных лучше

В Кабинете министров задумались побороть бедность путем реформирования прожиточного минимума.

В свою очередь эксперты подчеркивают, что из-за изменений система перейдет на ручной режим, отчего власть «оставляет себе широкое поле для маневров».

В декабре Кабинет министров поддержал проект закона, касающейся реформы прожиточного минимума (ПМ).

«Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине», – подчеркнул премьер, комментируя грядущие изменения.

Этот документ, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, позволит, со слов премьер-министра Алексея Гончарука, «повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей».

Иными словами, от ПМ отвязывают более 150 государственных выплат. При этом в фокусе внимания останется обеспечение наиболее незащищенных слоев населения.

«Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к ПМ. Размеры всех остальных выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их ежегодно при принятии госбюджета», – поясняла ранее министр социальной политики Юлия Соколовская.

Реформа, как утверждают чиновники, сделает ПМ реалистичным. По подсчетам властей, закон создаст условия для дальнейшего повышения ПМ до 4200 гривен. Это делается, прежде всего, чтобы пенсии вышли на орбиту реальных значений. Напомним, что сегодня около 6 млн пенсионеров имеет выплаты до 3 тыс. гривен.

Согласно принятой концепции, ПМ будет увеличиваться, когда в госбюджете будут высвобождаться резервы.

Сегодня ПМ преступно занижен: с 1 декабря этот показатель увеличен до 2102 гривен для трудоспособных граждан, и до 1638 гривен для лиц, которые утратили трудоспособность.

А в 2020 году, согласно принятому госбюджету, ПМ вырастет до 2270 гривен, а для нетрудоспособных – до 1769 гривен.

Как бы то ни было, законопроект, подготовленный Кабмином, должен быть еще проголосован в Верховной Раде. Отметим, что это планировалось сделать в ноябре, но не вышло.

В целом новшества с ПМ будут дорого стоить. Речь идет о десятках миллиардов гривен, которые придется изыскать в бюджете.

Социолог Оксана Дутчак говорит, что вследствие реформы многие социальные выплаты, к примеру, для новорожденных, будут зависеть от воли правительства, поскольку система переводится в ручной режим.

«Это делается для того чтобы писать уменьшенный вариант, ни на что не ссылаться, а брать с потолка (объемы соцпомощи, – Авт.) по тем возможностям, которые будут у правительства», – считает эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Экономист Александр Охрименко прогнозирует, что в дальнейшем возможны манипуляции с ПМ.

«Конечно, хорошо, что власть решилась на увеличение прожиточного минимума, но отмечу, что эксперты считают реальным прожиточный минимум уже на уровне 6,5 тыс. гривен. Вместе с тем, не исключено, что власти могут в будущем принять норматив, согласно которому минимальная заработная плата и пенсия не будут привязаны к ПМ. Получается, что будем иметь реальный прожиточный минимум, а «минималка» будет формироваться по социальным стандартам. А соцстандарт – это понятие широкое», – сказал экономист.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что из-за реформы ПМ станет чисто формальным показателем, ни на что не влияющим.

«Мы будет статистически фиксировать какую-то величину прожиточного минимума, но социальные платежи по итогу на его основе насчитываться не будут. В данном случае правительство хочет схитрить – показать более или менее реальный прожиточный минимум относительно сегодняшних цен и тарифов, но при этом, отрывая его от социальных платежей», – говорит он.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко говорит, что к пересмотру ПМ нельзя подходить механически. Надо внимательно пересмотреть огромный пакет социальных выплат с огромным количеством категорий.

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