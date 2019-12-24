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Главная » Украина » Общество
15:29 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Возвращался с корпоратива: роскошный кортеж Зеленского опять сняли на камеру

Кортеж президента Владимира Зеленского опять заметили на киевских улицах.

Как сообщается, кортеж, в котором президент возвращался с корпоратива, состоял из пяти автомобилей. “Похоже на кортеж Зеленского. Хорошие велосипеды”, — прокомментировал видео его автор.

Однако в Управлении государственной охраны сообщили, что президентский кортеж действительно состоит из пяти машин — минимально необходимой для безопасных поездок количестве. Но из тех автомобилей, что на видео, только три входят в его состав.

Также в Управлении госохраны сообщили, что для проезда кортежа не ограничивали и не перекрывали движение транспорта по улицам Киева.

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Тэги: кортеж Зеленского

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