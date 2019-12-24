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Главная » Украина » Экономика
11:12 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Операторы АЗС снизили цены после встречи с Зеленским

Цены на бензин и ДТ на АЗС крупных сетей 24 декабря снизились на 0,5−1 грн/л.

Цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей 24 декабря опустились на 0,5−1 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

В консолидированной сети т.н. группы Приват, которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

23 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками розничного рынка нефтепродуктов, на которой операторам порекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив реальные розничные цены.

Предложение снизить цены президент аргументировал ростом курса национальной валюты.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре 2018 года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

Источник:
Тэги: бензин

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