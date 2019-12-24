86,1% украинцев против продажи земли иностранцам, – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта.

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли разрешить гражданам Украины и украинским компаниям продавать/покупать землю сельскохозяйственного назначения?» 33,7% респондентов ответили «точно нет», еще 13,7% выбрали ответ «скорее нет».

В то же время 39,4% опрошенных поддерживают запуск рынка земли для украинцев («точно да» – 15,8%, «скорее да» – 23,6%).

Вместе с тем подавляющее большинство граждан Украины (86,1%) высказались против купли-продажи земли сельхозназначения иностранными гражданами и компаниями. Из них категорический ответ «точно нет» выбрали 72,7% опрошенных, «скорее нет» – 13,4%.

Лишь 7% украинцев ответили, что поддержат идею предоставления разрешения иностранцам покупать и продавать землю («точно да» – 2,8%, «скорее да» – 4,2%).

Отметим, что среди опрошенных, чуть меньше четверти (22,8%) имеют земельный пай, 74,4% – не имеют его.

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