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Главная » Мир » Спорт
18:16 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский легионер НХЛ забил гол головой

«Вегас Голден Найтс» в в домашнем матче чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо Эвеланш» – 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

Валерий Ничушкин оформил «хет-трик Горди Хоу» – особый вид хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.

При этом Ничушкин забросил шайбу необычным образом.

Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.

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Тэги: хоккей, НХЛ, шайба

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