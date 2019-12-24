Российский легионер НХЛ забил гол головой
«Вегас Голден Найтс» в в домашнем матче чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо Эвеланш» – 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин оформил «хет-трик Горди Хоу» – особый вид хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.
При этом Ничушкин забросил шайбу необычным образом.
Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.
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