Российские самолеты сымитировала атаку на эсминец ВМС США в Черном море

Российские военные провели учения в Черном море, в рамках которых сымитировали атаку на американский эсминец «Росс», идущий в порт Одессы.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ со ссылкой на данные разведки, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей в рамках учений «нанесли» ракетный удар по надводной цели – ракетному эсминцу США «Ross».

«23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил РФ в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, – ракетный эсминец США «Ross», следовавший в порт Одессы. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования», – говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ подчеркивают, что на фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии на Донбассе и в Крыму, «бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны», включая те, которые ввели против РФ санкции.

«Кроме того, Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив», – подчеркнули в командовании ВС ВСУ.

Тэги: ВМС США, самолеты