Американский турист заблудился около Говерлы

Сегодня во вторник, 24 декабря, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям организовали в Карпатах спасательную операцию для поиска заблудившегося туриста из США.

Об инциденте рассказали в пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, выйдя утром с базы Заросляк, чтобы подняться на Говерлу, американец потерял ориентировку.

Поняв, что заблудился, мужчина связался со спасателями, которые сразу же отправились на его поиски.

Спустя несколько часов, благодаря постоянному поддержанию мобильной связи, местонахождение туриста было установлено. Его нашли в удовлетворительном состоянии, после спасатели без проблем сопроводили американца с Говерлы обратно на базу.

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