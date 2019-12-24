Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия.
Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 млн евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.
Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) – 915 млн евро
Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 800
Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 750
Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 680
Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 640
Тайгер Вудс (США, гольф) – 615
Фил Майклсон (США, гольф) – 480
Мэнни Пакиао (Филиппины, бокс) – 435
Кевин Дюрант (США, баскетбол) – 425
Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) – 400
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