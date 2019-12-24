НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
18:23 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия.

Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший

Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 млн евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.

Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) – 915 млн евро

Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 800

Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 750

Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 680

Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 640

Тайгер Вудс (США, гольф) – 615

Фил Майклсон (США, гольф) – 480

Мэнни Пакиао (Филиппины, бокс) – 435

Кевин Дюрант (США, баскетбол) – 425

Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) – 400

Источник:
Тэги: Forbes, рейтинг, спортсмены

Новости по теме

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская певица Тейлор Свифт заработала $185 млн за 2019 год и стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская Певица Тейлор Свифт заняла первое место в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. За год ее доход вырос на 131% и составил 185 миллионов долларов.

Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Впервые в истории рейтинга первую тройку списка составляют футболисты.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы