Вареники, чипсы, капуста, мясо: что едят в Сочельник

Рассказываем о традициях угощения на Сочельник по Григорианскому календарю в разных странах.

Более 1,2 миллиарда человек в мире сегодня, 24 декабря, готовятся к встрече Рождества.

Католическое Рождество наступает в ночь на 25 декабря, а вечером 24 числа отмечают Сочельник. Считается, что наименование «сочельник» происходит от слова «сочиво», обозначающего кашу с медом и фруктами, кутью. Утром этого дня в католических храмах служится месса по чину Адвента, а затемно начинается месса навечерия Рождества. Рождество и предшествующий ему Сочельник в большинстве стран мира — семейные праздники, когда члены семьи, как далеко друг от друга они бы ни находились ежедневно, собираются за одним празднично накрытым столом.

Как же выглядит традиционный рождественский стол в различных уголках земного шара?

Украина

В Украине в канун Рождества готовят 12 постных блюд, среди которых непременно должны быть кутя и вареники с разными начинками.

Швейцария

Швейцарцы нанизывают кусочки мяса на длинную вилку и окунают их в кипящий бульон, чтобы сварить его. Затем это мясо подается с картофелем фри или картофельными чипсами, а также различными соусами.

Дания

Здесь на Рождество едят flæskesteg (флескестег) — запеченную свинину. С ней едят тушеную красную капусту, мелкий карамелизованный картофель и чипсы. На десерт ris’a’la mande — рисовая каша с миндалем, взбитыми сливками и ванилью.

Португалия

В Португалии ужин в канун Рождества называется«consoada» и состоит из bacalhau (высушенная соленая треска), отварного картофеля, вареных яиц, отварного лука, отварного нута, отварной капусты и другой зелени, политых оливковым маслом и соусом из нарезанного сырого лука, чеснока и петрушки. Другим традиционным блюдом является polvo à lagareiro (осьминог на гриле) и batatas a murro (толченый картофель, который запекается в духовке с чесноком, петрушкой и оливковым маслом).

Британия

В Великобритании традиционно едят индейку(но иногда это может быть гусь или курица) с клюквенным соусом, брюссельской капустой, pigs in blankets (небольшие колбаски, обернутые беконом), жареные морковь, картофель и пастернак.

Польша

В этот вечер на польском столе должны обязательно стоять 12 постных блюд. Самыми традиционными в Сочельник являются борщ с варениками.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии в канун Рождества едят все, что можно приготовить на барбекю. Особый пункт меню — торт-безе Павлова.

Швеция

На традиционном рождественском столе в Швеции вы найдете ветчину, фрикадельки, колбаски, различные виды сельди, копченый лосось или угорь, красную капусту, брюссельскую капусту и «Искушение Янссона» (картофельная запеканка с анчоусами).

Филиппины

На Филиппинах Сочельник — или Noche Buena — начинается в полночь. К праздничному столу обычно готовят окорок, а в качестве гарнира — спагетти или рис. На десерт филиппинцы едят фруктовый салат, приготовленный из винограда, яблок, вишен и тропических фруктов, таких как папайя и ананас, и приправленный смесью сливок и сгущенного молока. Также готовят молочный флан — десерт, близкий родственник крем-брюле.

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