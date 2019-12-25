В Украине ускорилось падение промышленного производства

Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней, промпроизводство в ноябре 2019 года к ноябрю 2018 года также снизилось на 6,9%.

Согласно данным Госстата, падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 6,4%, добывающей – на 7,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 12%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в ноябре сократилось на 4,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 1,9%.

В целом по итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, падение фиксируется непрерывно с июня

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.