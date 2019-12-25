Неутешительный прогноз: к 2100 году Земля станет планетой дураков
С повышением содержания углекислого газа в атмосфере интеллектуальные способности человечества снижаются.
Углекислый газ способствует глобальному потеплению. И совсем не исключено, что именно из-за него на Земле сейчас повышается средняя температура. И климат местами портится, не зависимо от того, откуда этот парниковый газ берется — в результате хозяйственной деятельности или природной активности.
Американские климатологи из Университетов Колорадо и Пенсильвании (University of Colorado Boulder and the University of Pennsylvania) обнаружили, что углекислота влияет на людей еще и напрямую: на каждого человека в отдельности и на человечество в целом. С ростом уровня содержания парникового газа в атмосфере снижается интеллект — в первую очередь детский и подростковый: школьники и студенты начинают хуже учиться, еле-еле усваивают материал. А это грозит тем, что каждое последующее поколении будет тупее предыдущего.
Свои выводы, с которым коротко знакомит портал Phys.org, ученые обнародовали на недавнем конгрессе Американского геофизического союза (American Geophysical Union meeting). И подчеркнули в прозвучавшем там докладе, что важна концентрация углекислого газа, а не то, где люди его вдыхают — в душной комнате или на свежем воздухе.
Авторы доклада уверяют: концентрация углекислого газа уже достаточно высока, чтобы продолжить оказывать влияние на когнитивные способности людей. Моделирование показало: даже если сократить выбросы, то к 2100 году интеллектуальный уровень человечества снизится на 25 процентов. А если ничего не предпринимать – то есть, оставить выбросы углекислого газа на нынешнем уровне, то падение интеллекта составит аж 50 процентов.
Перспектива — мрачная. В любом случае Земля станет планетой дураков. Самые тупые, надо понимать, будут жить в больших и очень душных городах. И в наиболее промышленно развитых странах.
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