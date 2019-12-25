Украинцы пока не хотят переносить празднование Рождества
Большинство украинцев против идеи перехода Православной Церкви на григорианский календарь и празднования Рождества 25 декабря.
Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный группой «Рейтинг».
Во время исследования опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.
Сейчас 25% опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% против, а 7% опрошенных – безразлично.
Социологи указывают, что за три года количество сторонников модернизации церковного календаря выросло с 15% до 25%, а противников уменьшилось с 69% до 64%.
На Западе Украины количество сторонников и противников празднования Рождества почти равно, в других регионах большинство против.
В Украине юлианским календарем, который отстает от астрономического на 13 дней, пользуются как православные конфессии, так и Греко-Католическая Церковь. Тогда как светская Украина вместе с большинством других стран уже почти 100 лет живет по более точному – григорианскому, введенному в XVI в.
Именно это несоответствие и обуславливает то, что украинцы, в отличие от остального мира, празднуют Рождество после, а не до Нового года, который приходится на Рождественский пост. А сам Новый год отмечают дважды – по новому и старому стилям.
Два года назад Верховная Рада сделала праздничными и государственными выходными днями и 25 декабря, и 7 января.
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«Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», — подчеркнул Щипков.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что значительная часть прихожан греко-католической церкви за рубежом празднует Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря.