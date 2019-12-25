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Главная » Украина » Религия
08:00 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы пока не хотят переносить празднование Рождества

Большинство украинцев против идеи перехода Православной Церкви на григорианский календарь и празднования Рождества 25 декабря.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный группой «Рейтинг».

Во время исследования опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.
Сейчас 25% опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% против, а 7% опрошенных – безразлично.

Социологи указывают, что за три года количество сторонников модернизации церковного календаря выросло с 15% до 25%, а противников уменьшилось с 69% до 64%.

На Западе Украины количество сторонников и противников празднования Рождества почти равно, в других регионах большинство против.

В Украине юлианским календарем, который отстает от астрономического на 13 дней, пользуются как православные конфессии, так и Греко-Католическая Церковь. Тогда как светская Украина вместе с большинством других стран уже почти 100 лет живет по более точному – григорианскому, введенному в XVI в.

Именно это несоответствие и обуславливает то, что украинцы, в отличие от остального мира, празднуют Рождество после, а не до Нового года, который приходится на Рождественский пост. А сам Новый год отмечают дважды – по новому и старому стилям.

Два года назад Верховная Рада сделала праздничными и государственными выходными днями и 25 декабря, и 7 января.

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Тэги: григорианский календарь, юлианский календарь, Рождество 25 декабря

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