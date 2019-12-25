Кабмин провел секретное заседание по газовым переговорам с Россией
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины поздно вечером 24 декабря провел “экстренное заседание” относительно газовых переговоров с Россией.
Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Нардеп отметил, что заседание правительства будет касаться темы переговоров Украины с Россией по газу.
“Формат заседания полностью закрыт — ДСП (для служебного пользования)”, — отметил он.
Почти через час депутат написал в своем канале, что заседание Кабмина уже завершилось. Больше никаких подробностей Гончаренко не добавил.
Заметим, что пока официальных подтверждений таких подтверждений нет.
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