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Главная » Украина » Политика
07:42 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин провел секретное заседание по газовым переговорам с Россией

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины поздно вечером 24 декабря провел “экстренное заседание” относительно газовых переговоров с Россией.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Нардеп отметил, что заседание правительства будет касаться темы переговоров Украины с Россией по газу.

“Формат заседания полностью закрыт — ДСП (для служебного пользования)”, — отметил он.

Почти через час депутат написал в своем канале, что заседание Кабмина уже завершилось. Больше никаких подробностей Гончаренко не добавил.

Заметим, что пока официальных подтверждений таких подтверждений нет.

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Тэги: газ, Кабмин

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