По Крымскому мосту прошел первый поезд с людьми и животными
Пассажирский поезд Санкт-Петербург − Севастополь ночью 25 декабря преодолел железнодорожную часть Крымского моста.
Об этом сообщает ТАСС.
Поезд (№ 7/8) отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Состав прибудет в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени.
Это скорый поезд №7 «Таврия», он состоит из 17 вагонов и везет в Крым 530 пассажиров.
Как утверждают российские СМИ, вагоны оснащены кондиционерами, электронными табло, в купе бесплатно предоставляется питание, дорожные наборы, печатные издания.
А для тех, кто путешествует с домашними животными, предусмотрена их перевозка в специальном вагоне. Количество Белок, Стрелок и прочей живности в первом российском поезде в оккупированный Крым не уточняется.
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Да, Крымский мост построен и, вероятно, какое-то время простоит, однако из Центральной России — на поезде ли, на машине ли — в Крым все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию.
На Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения.
Оккупационные власти Крыма обещают запустить движение по железнодорожной части незаконного Крымского моста ориентировочно 9-10 декабря.