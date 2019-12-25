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Главная » Мир » Общество
08:18 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

По Крымскому мосту прошел первый поезд с людьми и животными

Пассажирский поезд Санкт-Петербург − Севастополь ночью 25 декабря преодолел железнодорожную часть Крымского моста.

Об этом сообщает ТАСС.

Поезд (№ 7/8) отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Состав прибудет в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени.

Это скорый поезд №7 «Таврия», он состоит из 17 вагонов и везет в Крым 530 пассажиров.
Как утверждают российские СМИ, вагоны оснащены кондиционерами, электронными табло, в купе бесплатно предоставляется питание, дорожные наборы, печатные издания.
А для тех, кто путешествует с домашними животными, предусмотрена их перевозка в специальном вагоне. Количество Белок, Стрелок и прочей живности в первом российском поезде в оккупированный Крым не уточняется.

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Тэги: крымский мост

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