НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Религия
08:06 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством.

В 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным. В Украине треть религиозных общин празднует Рождество именно в этот день.

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом.  В этот светлый праздник забудем о распрях. Это – вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир», – отметил Зеленский.

«Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашей принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить.  Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым», – добавил президент.

Источник:
Тэги: Рождество, Владимир Зеленский, католицизм

Новости по теме

Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж

Стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на «нормандский саммит» в Париже составила 1,6 миллиона гривен.

Зеленский разгоняет Кабмин

Президент Владимир Зеленский в ближайшие недели определится с увольнением некоторых министров.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы