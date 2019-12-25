Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством.

В 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным. В Украине треть религиозных общин празднует Рождество именно в этот день.

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это – вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир», – отметил Зеленский.

«Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашей принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым», – добавил президент.

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